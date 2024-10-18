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Влюбленные обворовали пункт выдачи заказов, замаскировав десятки товаров под видом мусора

В Красноярске влюбленные вынесли из ПВЗ десятки товаров под видом мусора

В Красноярске юноша и девушка обворовали ПВЗ на более чем 315 тыс. рублей. Об этом сообщили в полиции города.

В июне молодой человек 2004 года рождения устроился на работу в пункт выдачи заказов в Свердловском районе только для того, чтобы совершить кражу. Преступление он заранее спланировал со своей подругой-сверстницей. Сначала та заказала 66 товаров, среди которых была одежда, обувь и шлемы виртуальной реальности для игровых приставок, а когда заказы были доставлены в ПВЗ за дело взялся новый сотрудник.

После того, как заказчица пришла в пункт выдачи, ее бойфренд отсканировал на телефоне QR-код для их получения, но не стал оформлять выдачу через компьютерную программу. Вместо этого он сложил неоплаченные товары в коробки и вынес их на улицу под видом мусора. Больше на работу юноша не вышел. Злоумышленников задержали, когда вскрылась недостача.

«По месту их проживания оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного. Выяснилось, что некоторые украденные товары сообщники продали. В ходе следствия обвиняемые возместили организации 150 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении подельников возбудили уголовное дело, вскоре они предстанут перед судом по обвинению в краже, совершенной в крупном размере. Влюбленным грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее молодые люди, выдавая себя за курьеров, воровали вещи из ПВЗ и отдавали их в детский дом.

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