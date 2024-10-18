В России создадут календарь зимних мероприятий для туристов

Министерство экономического развития России разрабатывает единый событийный календарь, в который включат все проходящие зимой в стране мероприятия для туристов. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников, передает РИА Новости.

«Прошу регионы до конца ноября направить свои программы в министерство. Будем продвигать эти активности через национальный туристический портал, чтобы привлечь больше путешественников», — сказал министр.

Решетников поручил подготовить гостиницы и точки притяжения к началу зимнего туристического сезона. При этом, по словам главы ведомства, Ростехнадзору следует провести проверку работоспособности канатных дорог и фуникулеров, а МЧС — обеспечить безопасность отдыхающих на горных склонах.

В конце сентября заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что туристы совершили по России 58,5 млн поездок с начала года, что на 11,4% больше, чем в прошлом году. Вице-премьер отметил, что в июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю статистических наблюдений — 10 млн ежемесячно.

Ранее в России нашли способ повысить интерес к сельскому туризму.