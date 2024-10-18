Россиянам рассказали, в каком случае им могут не назначить страховую пенсию по старости

Россиянам, которым не хватает рабочего стажа и баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), могут не назначить страховую пенсию по старости. Об этом «Москве 24» рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он уточнил, что в 2024 году для назначения выплаты нужно отработать не менее 15 лет и заработать 28,2 балла ИПК. Если этого не произошло, человек может претендовать только на социальную пенсию, которую начнут выплачивать через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Эксперт уточнил, что россияне могут докупить стаж, для этого нужно обратиться в Социальный фонд России.

«Максимально можно купить не более половины стажа, необходимого для назначения пенсии, то есть не более 7,5 года. Либо можно устроиться на работу и зарабатывать недостающие баллы и стаж», — добавил Сафонов.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб до этого говорила, что в России с января на 7,3% вырастут страховые пенсии. Депутат подчеркнула, что индексация пенсий и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и бюджет в России является «социально направленным».

Ранее стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 ноября.