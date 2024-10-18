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Российского чиновника оштрафовали за новогоднее поздравление жителей в газете

На Алтае чиновник получил штраф за поздравление жителей с Новым годом в газете

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Shutterstock

В Республике Алтай публикация с новогодним поздравлением жителей в газете обернулась для чиновника, заказавшего ее, штрафом. Об этом сообщили в пресс-службе Горно-Алтайского городского суда.

Председателя Комитета ветеринарии с Госветинспекцией привлекли к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. Согласно данным на портале ведомства, эту должность занимает Айдар Тодошев.

Согласно материалам дела, мужчина два года подряд направлял деньги (6050 рублей), предназначенные для освещения деятельности комитета в СМИ, на размещение в газете «Звезда Алтая» поздравлений с наступающим Новым годом. При этом информации о том, чем занимается комитет, в заметках не было.

Мужчину признали виновным во вменяемом ему нарушении и обязали его выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее экс-чиновника Чувашии, оттаскавшего за волосы жену, оштрафовали на шесть тысяч рублей.

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