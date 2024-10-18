В РФ оценили ущерб от ударов Украины по российской территории

Ущерб, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) российской территории, оценивается почти в восемь миллиардов рублей. Об этом в ходе интервью kp.ru заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам главы ведомства, к текущему моменту специалисты оценили состояние 3,3 тыс. объектов. В том числе речь идет о многоквартирных и частных жилых домах, зданиях различных организаций, транспортных средствах, школах и детских садах.

«Их восстановительная стоимость оценена в размере 7,8 млрд рублей», — рассказал Бастрыкин.

Он добавил, что осмотром машин и строений занимались сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ.

9 октября посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник заявил о планах Москвы добиться возмещения ущерба, причиненного стране Киевом.

Дипломат подчеркнул, что в наиболее пострадавших регионах уже сейчас ведутся восстановительные работы за счет государства и различных фондов. При этом все получившие урон объекты вносятся в базу данных о нанесенном РФ ущербе вне зависимости от того, были ли они отремонтированы или нет.

Ранее в администрации Курской области рассказали об ущербе, который ВСУ нанесли местным предприятиям.