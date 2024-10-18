Военкомат обвинил студента в том, что он сам себе вырезал желчный пузырь, чтобы не служить

Юрист московского военкомата обвинила на суде призывника в том, он сам вырезал себе желчный пузырь. Об этом сообщает Baza.

Студент-медик Владислав В. судится с Царицынским военкоматом, где в 2023 году не стали принимать документы о перенесенной им операции по удалению желчного пузыря и присвоили ему категорию Б-3 («годен к службе в армии с незначительными ограничениями»). После начала судебного разбирательства юноша прошел независимую экспертизу и выяснил, что у него должна быть категория Д («не годен к службе»).

Военкомат отправил на заседание своего юриста Наталью Стихареву, та зачитала суду заключение неких экспертов, решивших, что показаний к холецистэктомии у Владислава не было. А значит, по словам юриста, тот сам провел себе операцию, чтобы избежать армии.

В итоге суд встал на сторону студента и признал решение военкомата незаконным. Владислава отправили на повторную медкомиссию. Теперь он собирается привлечь Наталью к ответственности за клевету.

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