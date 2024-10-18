МИД Латвии запретил въезд в страну Артемию Лебедеву и Валерию Пономаренко

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение запретить дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко въезд в республику на неопределенный срок. Об этом глава латвийского МИД сообщила на своей странице в социальной сети Х.

По ее словам, Лебедев и Пономаренко будут внесены в список нежелательных лиц. Причины принятия такого решения министр не раскрыла.

По информации портала Delfi, в ноябре у Валерия Пономаренко должны были состояться два концерта в Латвии — в Резекне и Даугавпилсе.

30 июля Браже сообщила, что внесла в список нежелательных лиц певца Ираклия Пирцхалаву. Певцу запретили въезд в страну на неопределенный срок. Решение было принято в соответствии со статьей 61 части 2 закона об иммиграции Латвии. Артист назвал ситуацию неприятной из-за того, что не смог выступить в рижском клубе. Он отметил, что не говорит и не поет о политике, но все равно попал под санкции.

В августе стало известно, что МИД Латвии внесло в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера за то, что тот обругал юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Артемий Лебедев призвал постсоветские страны сказать спасибо России.