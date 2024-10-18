Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве самой холодной с начала осени

Ночь на 18 октября в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве составила -2,0°, таким образом, эта ночь в городе стала самой холодной с начала осени. В Московской области разброс температур составил от -4,6°C в Мелихово до +4,5°C в Шаховской», — написал синоптик.

Леус отметил, что по итогам прошедшей ночи в отдельных районах столичного региона образовались очаги туманов. Однако, по словам специалиста, они рассеются в ближайшие два часа.

16 октября синоптик Gismeteo Леонид Старков рассказал, что эта неделя в столичном регионе отличается неустойчивой и «по-предзимнему» прохладной погодой. Специалист отметил, что снег будет идти до конца недели, хотя и не так интенсивно, как в начале.

При этом, как сообщил метеоролог Николай Терешонок, предстоящей зимой в Москве ожидаются сильные снегопады, поэтому количество снега, предположительно, будет выше нормы. Он уточнил, что наибольший прирост осадков ожидается в январе и феврале.

Ранее синоптик призвал москвичей пока что не «переобувать» автомобили.