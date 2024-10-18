Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В порту Сахалина перевернулось грузовое судно

В порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов»

close
Дальневосточная транспортная прокуратура

В порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», которое перевозило щебень и песок. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна», — написал глава области.

Лимаренко добавил, что в настоящее время в порту идет поисково-спасательная операция. На месте инцидента работают два буксира и спасательное судно.

В сентябре в республике Тыва на реке Большой Енисей опрокинулось судно. По предварительным данным, инцидент случился в районе Хутинского порога. На борту было три человека. Двоих из них не могли найти.

В августе недалеко от Кронштадта села на мель парусная яхта, прибывшая из иностранного государства. По информации МВД, инцидент произошел в акватории Финского залива. Судно, пришедшее из другой страны, село на камни.

Ранее у побережья Сицилии затонула яхта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами