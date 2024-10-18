В порту Сахалина перевернулось грузовое судно

В порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», которое перевозило щебень и песок. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«Предварительно, при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна», — написал глава области.

Лимаренко добавил, что в настоящее время в порту идет поисково-спасательная операция. На месте инцидента работают два буксира и спасательное судно.

В сентябре в республике Тыва на реке Большой Енисей опрокинулось судно. По предварительным данным, инцидент случился в районе Хутинского порога. На борту было три человека. Двоих из них не могли найти.

В августе недалеко от Кронштадта села на мель парусная яхта, прибывшая из иностранного государства. По информации МВД, инцидент произошел в акватории Финского залива. Судно, пришедшее из другой страны, село на камни.

Ранее у побережья Сицилии затонула яхта.