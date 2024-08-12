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Трепову экстренно госпитализировали на фоне сильной депрессии

Mash: Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии

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Алексей Даничев/РИА Новости

Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, госпитализация могла произойти на фоне сильной депрессии и раскола личности. Mash пишет, что в настоящее время муж осужденной предпринимает попытки связаться с колонией и выяснить, что случилось с его супругой.

В конце июля сообщалось, что у Треповой начали развиваться депрессия и внутренний раскол личности. Диагноз поставил психиатр, который увидел рисунки осужденной. Специалист указал, что изображения показывают ее внутреннюю деструктивность.

25 января текущего года Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 600 тысяч рублей за совершение теракта в отношении военкора Владлена Татарского. Его не стало 2 апреля 2023 года.

Инцидент произошел во время творческой встречи в петербургском кафе. Тогда Трепова вручила военкору замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство, которое чуть позже разорвалось.

В результате были ранены 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

Ранее пострадавшая при теракте, устроенном Треповой, подала против нее иск.

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