Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РЖД планирует бороться с дефицитом кадров при помощи «подъемных»

РЖД введет «подъемные» для машинистов в 150 тысяч рублей

close
Shutterstock/JetKat

ОАО «Российские железные дороги» из-за кадрового дефицита на рынке труда решило ввести «подъемные» для машинистов их помощников, размер выплаты составит 150 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подъемные» будут начислять также тем машинистам и их помощникам, которые уже работали в компании, но решили вернуться, отмечает издание.

Кроме того, с 1 ноября вырастет заработная плата на перечисленных позициях. Часовые тарифные ставки поднимут на 15% и 20% в зависимости от дирекции.

Также в холдинге собираются полностью компенсировать найм жилья для работников локомотивных бригад. А тем, кто учится на помощника машиниста, с 1 ноября повысят стипендию на 25%, а с 1 января следующего года — еще на 16%, заявили в компании.

По данным РЖД, подобные меры затронут свыше 130 тысяч человек.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами