РЖД планирует бороться с дефицитом кадров при помощи «подъемных»

ОАО «Российские железные дороги» из-за кадрового дефицита на рынке труда решило ввести «подъемные» для машинистов их помощников, размер выплаты составит 150 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подъемные» будут начислять также тем машинистам и их помощникам, которые уже работали в компании, но решили вернуться, отмечает издание.

Кроме того, с 1 ноября вырастет заработная плата на перечисленных позициях. Часовые тарифные ставки поднимут на 15% и 20% в зависимости от дирекции.

Также в холдинге собираются полностью компенсировать найм жилья для работников локомотивных бригад. А тем, кто учится на помощника машиниста, с 1 ноября повысят стипендию на 25%, а с 1 января следующего года — еще на 16%, заявили в компании.

По данным РЖД, подобные меры затронут свыше 130 тысяч человек.

Новость дополняется.