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Названы причины содержания Битмамы в СИЗО после родов

СК назвал причиной содержания Битмамы в СИЗО после родов ее ВНЖ в ОАЭ

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bitmama888/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Следственном комитете обосновали безальтернативность содержания блогера Битмамы в СИЗО после родов наличием у нее вида на жительство (ВНЖ) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС.

При этом сторона защита обратила внимание на то, что срок действия ВНЖ Битмамы в этой ближневосточной стране истек еще 15 февраля 2024 года.

Другой причиной избрания заключения в СИЗО в качестве меры пресечения для блогера было названо непризнание ей вины.

Вечером 17 октября следствие подготовило окончательную редакцию обвинительного акта в отношении Битмамы. СК обвинил блогера Битмаму в ущербе государству и мошенничестве на 2,2 млрд рублей. Она отвергла вину по всем четырем пунктам обвинения.

Блогера Валерию Федякину, известную как Битмама, задержали в Москве в сентябре 2023 года. Девушку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогера обвинил ее в обмане – Федякина взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО, несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

Ранее глава ОНК Москвы призвал заменить меру пресечения Битмаме на домашний арест после родов в СИЗО.

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