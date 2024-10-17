Утверждена окончательная реакция обвинений против блогера Битмамы

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении блогера Битмамы (Федякиной). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Всего следователи насчитали четыре эпизода мошенничества с ее участием. Объем причиненного государству ущерба по четырем эпизодам оценивается в 2,2 млрд рублей. При этом сама Битмама не признает свою вину по всем четырем эпизодам.

До этого глава ОНК Москвы призвал заменить меру пресечения Битмаме на домашний арест после родов в СИЗО.

Блогера Валерию Федякину, известную как Битмама, задержали в Москве в сентябре 2023 года. Девушку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Baza, знакомый блогера обвинил ее в обмане – Федякина взяла у него 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%, но пропала. Суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности.

Ранее 15-летняя жертва «лидера инцелов» России Поднебесного пришла в суд, чтобы его поддержать.