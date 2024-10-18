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В России запретят несколько видов ПЭТ-упаковки

«РГ»: кабмин запретил использовать три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года

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Unsplash

Правительство России включило в перечень продукции, которую запрещено производить и использовать, три вида ПЭТ-упаковки. Об этом пишет «Российская газета».

Под запрет, который начнет действовать с 1 сентября 2025 года, попадут многослойные бутылки, упаковка с этикетками из поливинилхлорида (кроме термоусадочной этикетки), а также бутылки для пищевой промышленности всех цветов, за исключением зеленого, коричневого, голубого, белого и бесцветного.

Кабмин завел перечень подобной продукции в связи с тем, что отходы от нее не подлежат утилизации и обработке или же это затруднительно, отмечает издание.

В конце прошлого года сообщалось, что Минпромторг подготовил окончательный список пластиковой тары, подлежащей запрету с 2024 года. Отмечалось, что под запрет попадут ПЭТ-бутылки нестандартных цветов, непрозрачные ПЭТ-бутылки, многослойные полиэтиленовые бутылки, капсулы для кофе и прочее.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что воздействие бисфенола А во время внутриутробного развития повышает риск аутизма у мальчиков. Бисфенол А — вещество, которое содержится во многих в пластиковых изделиях.

Ранее ученые создали дешевый метод переработки ПЭТ-пластика из отходов ткани.

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