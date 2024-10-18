В Москве растет спрос на жилую недвижимость

После отмены 1 июля 2024 года в России льготной ипотеки резко упал спрос на новостройки в силу отсутствия альтернатив у тех, кто планировал использовать ее как инструмент приобретения жилой недвижимости. Это сформировало отложенный спрос, который уже начался в сентябре этого года. По сравнению с августом количество сделок в целом по Москве увеличилось на 28%, с 3943 до 5053. При этом в различных сегментах недвижимости наблюдается разная динамика, показало исследование DolgovPro, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В сентябре уровень спроса на проекты комфорт-класса вырос на 16% по отношению к предыдущему месяцу, в этом сегменте было заключено 2066 сделок (на 283 больше, чем в августе).

Почти одинаковый рост спроса в процентном соотношении аналитики брокерского агентства недвижимости DolgovPro зафиксировали в бизнес- и премиум-сегментах: +39% и +31% соответственно. В сентябре общее количество сделок в бизнес-классе составило 2353 (+660) , в премиум-классе — 584 (+139).

В Москве растет спрос и на элитную недвижимость. Практически в два раза увеличилось количество сделок, зарегистрированных в данном сегменте жилой недвижимости, — 50 лотов в сентябре против 22 лотов в августе 2024 года. В процентном соотношении рост их количества составил 127%. Сегодня элитная недвижимость остается надежным источником для поиска стабильных инвестиций, что является решающим критерием для многих покупателей, которые ищут способ сохранения капитала на фоне нестабильности микро- и макроэкономической обстановки.

«На фоне ухудшений условий ипотечного кредитования многие покупатели летом предпочли занять выжидательную позицию, наблюдая за развитием и динамикой ключевых показателей жилой недвижимости. Сейчас на первичном рынке Москвы наблюдается постепенное восстановление спроса. Фактически в сентябре мы наблюдали адаптацию рынка к новым условиям и восстановление спроса на жилье до июльских значений. Московские девелоперы стимулируют спрос на жилье, предлагая выгодные и гибкие условия продаж, рассрочки и хорошие скидочные предложения, а также внедряя различные инструменты для покупки недвижимости. К концу года ожидается традиционный рост спроса, связанный с желанием покупателей инвестировать в жилую недвижимость», — прогнозирует генеральный директор брокерского агентства недвижимости DolgovPro Дмитрий Долгов.

Сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин отмечает, что в целом по рынку в летний период действительно наблюдалось существенное охлаждение спроса, связанное с ухудшением условий ипотечного кредитования.

Доля неипотечных сделок выросла до 60-80% в зависимости от проекта. Следует отметить, что в условиях заградительных ставок по ипотеке мы стараемся постоянно разрабатывать новые альтернативные инструменты — различные программы рассрочек и трейд-ин, чтобы сделать покупку не только желанной, но и доступной.

«Мы видим, что рынок постепенно адаптируется к новым реалиям: спрос медленно восстанавливается, и вместе с тем растет доля неипотечных сделок. Так, в сентябре количество сделок, оформленных без ипотеки, достигло максимума в 2024 году и составило 49%. А по итогу первых 9 месяцев доля неипотечных сделок в Москве также оказалась достаточно высокой — 36%, в то время как за аналогичный период прошлого года она насчитывала 27%», — комментирует Александра Мамохина, директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group.

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