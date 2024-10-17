Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти после рейда полиции в цыганской деревне 33 человека получили повестки

В Ленобласти более 30 жителей цыганской деревни получили повестки

close
Global Look Press

Жители Ленобласти из «цыганской деревни» получили повестки во время рейда полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Проверка прошла в деревне Верхние Осельки, где накануне искали нарушителя ПДД. Правоохранители приехали в цыганское поселение, и, пока местные жители толкали и хватали правоохранителей за одежду, водитель смог сбежать.

«Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет», – сообщается в публикации.

Во время проверки также выяснилось, что многие частные дома в «цыганской деревне» построены самовольно, следовательно, их могут снести.

Известно, что нарушителя ПДД удалось поймать, им оказался 19-летний водитель. Помимо молодого человека, трое его односельчан также попали в отделение полиции, один из них стал «зачинщиком противоправных действий».

Ранее цыган напал на учительницу из-за просьбы говорить на русском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами