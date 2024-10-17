В Ленобласти после рейда полиции в цыганской деревне 33 человека получили повестки

Жители Ленобласти из «цыганской деревни» получили повестки во время рейда полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Проверка прошла в деревне Верхние Осельки, где накануне искали нарушителя ПДД. Правоохранители приехали в цыганское поселение, и, пока местные жители толкали и хватали правоохранителей за одежду, водитель смог сбежать.

«Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет», – сообщается в публикации.

Во время проверки также выяснилось, что многие частные дома в «цыганской деревне» построены самовольно, следовательно, их могут снести.

Известно, что нарушителя ПДД удалось поймать, им оказался 19-летний водитель. Помимо молодого человека, трое его односельчан также попали в отделение полиции, один из них стал «зачинщиком противоправных действий».

Ранее цыган напал на учительницу из-за просьбы говорить на русском.