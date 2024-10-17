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Россиянка взяла 10 млн рублей в кредит и отдала их мошенникам-инвесторам

В Новороссийске женщина отдала мошенникам-инвесторам 12 млн рублей

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Pixabay

Жительница Новороссийска решила заработать и перевела мошенникам 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты сами связались с 40-летней россиянкой и предложили ей дополнительный доход. Женщина поверила аферистам, создала аккаунт на предложенной платформе и стала совершать сделки, связанные с криптовалютой.

Некоторое время россиянка зарабатывала и выводила средства, после чего снова пополняла счет. При этом владелица счета видела, что проценты от сделок поступали ежедневно.

В какой-то момент она захотела вывести деньги, но выяснилось, что счет закрыт и получить заработанное она не сможет.

«За три месяца потерпевшая перечислила мошенникам 12 миллионов рублей, из которых десять – оформленные в кредит», – сообщается в публикации.

Женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В МВД напомнили о том, что заниматься инвестициями стоит только при наличии соответствующих знаний.

Ранее петербуржец испугался уголовной ответственности и передал мошенникам 11,9 млн рублей.

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