В Екатеринбурге уроженца Таджикистана задержали за то, что он надругался над ребенком

Уроженца Таджикистана подозревают в том, что он надругался над 13-летней школьницей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в квартире на Июльской улице. По словам собеседника, иностранец изнасиловал ребенка в квартире. О том, как девочка попала в помещение и другие детали отсутствуют.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Уроженца Таджикистана задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Известно, что иностранец находится в России официально, не работает и не учится, живет с семьей. Правоохранители уже обращали на него внимание летом текущего года – в рамках дела о хулиганстве суд назначил ему запрет определенных действий.

Девочка из Башкирии, она уже состоит на учете в ПДН из-за распития спиртных напитков. Ребенок учится в седьмом классе, ее мать работает в местном магазине.

Ранее в ХМАО отчим изнасиловал маленькую приемную дочь и получил срок 18 лет.