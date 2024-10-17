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Три человека погибли в ДТП с груженым салютами грузовиком

МЧС: в Амурской области 3 человека погибли в ДТП с груженым салютами грузовиком

Три человека погибли в ДТП с грузовиком, груженным салютами, которое произошло в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве заявили, что на 1 476-м километре федеральной автодороги «Амур» столкнулись грузовик и легковушка, обе машины загорелись. По оперативной информации, водитель грузовика госпитализирован. В легковушке все погибли, добавили в пресс-службе.

На месте работают девять сотрудников и три единицы техники.

По информации Telegram-канала 112, авария произошла в селе Возжаевка, на заправке. Отмечалось, что легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. После этого второй участник аварии завалился на бок и задел электрический провод. В результате машина загорелась вместе с фейерверками.

До этого в Лос-Анджелесе на дно ушла яхта стоимостью миллион долларов. Во время прогулки на судне внезапно сдетонировали около тысячи фейерверков, из-за чего произошло возгорание.

На борту в момент инцидента находились два человека, один из них получил травмы. Почему салют произошел раньше намеченного времени, неизвестно.

Ранее в российском регионе легковушка попала под тепловоз.

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