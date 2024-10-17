Зеленский прокомментировал возможность создания Киевом ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что украинское руководство не планирует разработку ядерного оружия. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Зеленский отметил, что в Киеве никогда не говорили о подготовке к созданию ядерного оружия. Он напомнил, что в Будапештском меморандуме указано, что Украина отдает ядерное оружие взамен на гарантии безопасности.

«Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. <...> Для нас защиты, кроме НАТО, нет», — сказал политик.

17 октября Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, написал, что Киев в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации. По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в Североатлантический альянс, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны «меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше — об украинских красных линиях». При этом советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин назвал «ерундой» публикацию немецкого таблоида.

Ранее политолог упрекнул Зеленского в шантаже Запада ядерным оружием.