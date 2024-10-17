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Жителям Подмосковья напомнили о возможности пройти бесплатную диспансеризацию

Более 4,6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2024 году

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Shutterstock

Более 4,6 млн жителей Московской области прошли бесплатную диспансеризацию в поликлинике или профилактический медицинский осмотр с начала 2024 года, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, регулярное прохождение диспансеризации помогает выявить заболевания на ранней стадии.

Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

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