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Медицинские мобильные комплексы Подмосковья совершили более 5,6 тысячи выездов

Почти 170 тысяч человек прошли осмотры в мобильных комплексах Подмосковья

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Министерство здравоохранения Московской области

Мобильные комплексы Подмосковья совершили более 5,6 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты с начала 2024 года, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, очень важно, чтобы все жители могли получить качественную и доступную медицину.

«В мобильных комплексах жители отдаленных территорий могут получить консультацию врача и пройти осмотр. Всего уже почти 170 тыс. человек были осмотрены в ходе работы мобильных комплексов», — сказал он.

Ознакомиться с расписанием выездов мобильных комплексов можно на сайте медицинских организаций Московской области или социальных сетях. Предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

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