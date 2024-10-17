В небе над российским городом появились сразу 200 беспилотников

В небе над Ноябрьском, расположенным в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), появились сразу 200 беспилотников. Об этом сообщает информационный портал «Ямал-Медиа» в Telegram-канале.

Согласно информации издания, две сотни дронов были запущены школьниками в рамках чемпионата по программированию и управлению летательными аппаратами. С помощью аппаратов участники сформировали в воздухе надписи «Ноябрьск», «Россия 2024», «Привет», а также изобразили фигуру бегущего оленя.

В региональном правительстве подчеркнули, что акцию проводили 37 школьников и студентов. Ребята соревновались в управлении БПЛА и участвовали в практических занятиях по конструированию и ремонту дронов, а также в гонках на FPV-дронах и мультироторных беспилотниках.

Сегодня компания «Сокол», участник рынка НТИ «Аэронет», представила революционный полетный контроллер для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Контроллер обеспечивает точное управление и стабилизацию, что критически важно для выполнения сложных маневров и удержания позиции в воздухе.

Ранее эксперт заявил, что для покушений на Трампа могут задействовать дроны.