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Экс-председателя правления «ФК Открытие» объявили в федеральный розыск

Экс-главу банка «ФК Открытие» Ромаева объявили в федеральный розыск

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Global Look Press

Следствие объявило экс-председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Фигуранту заочно предъявили обвинение в особо крупной растрате.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отметили в МВД.

В четверг, 17 октября, стало известно, что Мещанский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева.

8 октября стало известно, что Московский городской суд утвердил приговор бывшему замглавы технического центра департамента культуры столицы Антону Усенко в виде 14 лет колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями. Осужденному также запретили в течение четырех лет занимать посты в государственных и муниципальных органах, а также работать в госкорпорациях.

Ранее СК объявил экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову о завершении следствия по делу о растрате.

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