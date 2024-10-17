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В Израиле назвали ликвидацию главы ХАМАС «ясным сигналом» радикалам

Глава МО Израиля: ликвидация Синвара — это «ясный сигнал» врагам Израиля

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Gili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look Press

Уничтожение лидера радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара является «ясным посланием врагам» Израиля. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант, сообщает ТАСС.

«Это четкое послание всем нашим врагам: Армия обороны Израиля настигнет любого, кто попытается навредить гражданам или силам безопасности Израиля, и мы привлечем их к ответственности», — сказал Галант.

17 октября ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Идентификация главы палестинского движения была облегчена тем фактом, что он ранее отбывал заключение в Израиле.

В августе лидером политбюро ХАМАС был назначен Яхья Синвар, который возглавляет группировку в секторе Газа. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивает радикальный тренд, который ХАМАС продолжает придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

Ранее генсек НАТО прокомментировал информацию о возможной ликвидации главы политбюро ХАМАС.

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