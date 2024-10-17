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Власти Курской области сообщили, что над регионом сбили украинскую ракету и БПЛА

Смирнов: над Курской областью сбили еще одну украинскую ракету и дрон

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Украинская ракета и БПЛА <…> уничтожены в небе Курской области сегодня вечером», — написал губернатор.

Смирнов уточнил, что противник применил дрон самолетного типа.

Днем в четверг, 17 октября, Алексей Смирнов рассказал, что в небе над регионом были сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа. Глава региона поблагодарил российские силы противовоздушной обороны и защитников границы.

До этого пять украинских дронов меньше, чем за час обезвредили в небе над Орловской областью.

Накануне в Брянской области уничтожили авиационный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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