Власти Курской области сообщили, что над регионом сбили украинскую ракету и БПЛА

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Украинская ракета и БПЛА <…> уничтожены в небе Курской области сегодня вечером», — написал губернатор.
Смирнов уточнил, что противник применил дрон самолетного типа.
Днем в четверг, 17 октября, Алексей Смирнов рассказал, что в небе над регионом были сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа. Глава региона поблагодарил российские силы противовоздушной обороны и защитников границы.
До этого пять украинских дронов меньше, чем за час обезвредили в небе над Орловской областью.
Накануне в Брянской области уничтожили авиационный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте.
Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.