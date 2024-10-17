Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье молодые люди выстрелили в мужчину во время ссоры

В Химках в мужчину выстрелили из-за конфликта с молодыми людьми

close
Haggardous50000/Shutterstock

В Подмосковье мужчине понадобилась помощь медиков после конфликта с молодыми людьми. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Химках. По предварительным данным, между мужчиной и юношами произошла ссора. Во время конфликта один из участников выстрелил в пострадавшего из пневматического пистолета. О том, по какой причине произошел конфликт и кто его спровоцировал, информация отсутствует.

После инцидента приехавшие на место медики оказали всю необходимую помощь мужчине. Супруга россиянина тем временем обратилась в полицию.

Сотрудники МВД оперативно разыскали подозреваемых, ими оказались молодые люди 2002 и 2008 годов рождения, обоих доставили в участок.

«Несовершеннолетний опрошен в присутствии законного представителя», – сообщается в публикации.

У одного из участников изъяли пистолет.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале выстреливший в лицо сверстнику подросток избежал заключения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами