В Подмосковье молодые люди выстрелили в мужчину во время ссоры

В Подмосковье мужчине понадобилась помощь медиков после конфликта с молодыми людьми. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Химках. По предварительным данным, между мужчиной и юношами произошла ссора. Во время конфликта один из участников выстрелил в пострадавшего из пневматического пистолета. О том, по какой причине произошел конфликт и кто его спровоцировал, информация отсутствует.

После инцидента приехавшие на место медики оказали всю необходимую помощь мужчине. Супруга россиянина тем временем обратилась в полицию.

Сотрудники МВД оперативно разыскали подозреваемых, ими оказались молодые люди 2002 и 2008 годов рождения, обоих доставили в участок.

«Несовершеннолетний опрошен в присутствии законного представителя», – сообщается в публикации.

У одного из участников изъяли пистолет.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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