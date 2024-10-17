Москалькова обратилась в ООН и Красный Крест из-за пыток российского бойца

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения к украинскому омбудсмену, ООН, Международному комитету Красного Креста и Европейскому комитету по предотвращению пыток, касающиеся жестокого обращения с российским военнослужащим, находящимся в плену. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я обратилась к украинскому омбудсмену, Верховному комиссару ООН по правам человека, Международному комитету Красного Креста, а также в комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предупреждению пыток с призывом обеспечить соблюдение норм Женевской конвенции, которая запрещает пытки, насилие и унижение достоинства человека,» — написала Москалькова.

Она отметила, что к ней обратилась мать одного из военнопленных и рассказала о том, что ее сына подвергали пыткам с использованием электрошокера. По видеозвонку ей показывали истязания, требуя предоставить информацию о личном составе Росгвардии в обмен на обещание сохранить жизнь ее сыну, участвующему в специальной военной операции. Эти действия могут повлечь уголовную ответственность для виновных.

Глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев отметил, что отсутствие реакции Запада на сообщения о пытках украинскими военными пленных российских военнослужащих носит политический характер.

Ранее российский боец рассказал о пытках в плену у ВСУ.