В Петербурге ребенок принял таблетку от няни и попал в больницу

В Петербурге ребенок попал в больницу после приема таблетки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Ленсовета. По данным источника, за полуторагодовалым ребенком присматривала 24-летняя няня, пока родителей не было дома.

У младшего члена семьи в этот момент резались зубы, поэтому он плакал, температура у него также поднялась. Гражданка Узбекистана решила дать подопечному таблетку, чтобы улучшить самочувствие ребенка.

Спустя некоторое время пострадавший перестал дышать, и няня вызвала медиков. Они пытались реанимировать мальчика, после чего направили в больницу. Специалисты оказали пациенту всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

На ситуацию обратили внимание правоохранители. Няню задержали, в отношении женщины составили административный протокол. На данный момент она находится в изоляторе.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», возбуждено уголовное дело. Причиной произошедшего, по версии правоохранителей, стала тупая травма головы.

Ранее в Калининграде девушка попала в больницу, отравившись антидепрессантами.