Участник СВО избежит наказания за стрельбу и взрыв в салоне красоты

Участник военной спецоперации по имени Олег, взорвавший гранату в екатеринбургском салоне красоты «Не только ногти», избежит уголовного преследования. Об этом сообщает Ura.ru.

«Наказание за это он, вероятно, не понесет. Ведь его вернули на фронт, уголовное преследование будет прекращено. Недавно Олег попал в госпиталь. Сейчас он снова пытается комиссоваться», — рассказал источник.

14 августа житель города Екатеринбурга ворвался в одну из местных студий красоты и напал на бывшую возлюбленную. Как рассказали сотрудницы учреждения, от агрессивно настроенного мужчины пахло алкоголем. Они добавили, что при себе злоумышленник имел страйкбольную гранату. Во время потасовки снаряд детонировал. Нападавшим был экс-участник специальной военной операции на Украине. Военнослужащий ранил свою бывшую девушку в руку и ногу, после чего скрылся с места ЧП.

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