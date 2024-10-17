Гостям кинопарка «Москино» рассказали, как подготовиться к экскурсиям

Чтобы добраться до кинопарка «Москино», который находится в 27 километрах от Московской кольцевой автодороги, можно воспользоваться личным или общественным транспортом. От станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая» ходят четыре экспресс-маршрута: Е142, Е143, Е144 и Е148. Время в пути составит около 35 минут, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Перед поездкой гостям рекомендуют ознакомиться с правилами посещения. Они просты: поддерживать чистоту, не приводить крупных животных (вход разрешен с собаками до 35 сантиметров), не использовать легковоспламеняющиеся предметы, не курить и не употреблять алкоголь на территории парка, не наносить ущерб инфраструктуре.

Кроме того, по территории запрещено передвигаться на автомобиле, велосипеде, самокате или роликовых коньках, все транспортные средства следует оставлять на парковке.

Также необходимо заранее выбрать и забронировать экскурсию, на которой можно узнать о процессе создания знаменитых кинолент и их декораций, жизни и творчестве известных артистов.

Для детей от 10 лет проводится экскурсия-квест «Стоп! Снято!» — детективная игра, участники которой должны вычислить и найти преступника, выяснить, как перемещаться по разным мирам с помощью хромакея.

О профессиях режиссера, оператора-постановщика, продюсера, скрипт-супервайзера и бутафора расскажут на экскурсии «Камера! Мотор!». К участию приглашаются дети в возрасте от 10 лет.

Для взрослых подойдет обзорная программа с демонстрационным мастер-классом по гриму «Мир кино».

Участникам экскурсий рекомендуют выбрать для прогулки удобную одежду и обувь, взять зонт на случай дождя или солнцезащитные очки в ясный день.

После прогулки можно посетить образовательный центр кинопарка, ресторан или фуд-корт.

Там же работает кинотеатр сети «Москино».

Напомним, кинопарк был открыт 7 сентября. На его территории расположено 18 натурных площадок и четыре павильона, которые позволяют перенестись в различные эпохи.

В кинопарке периодически организуют фестивали и исторические реконструкции.

Каждые выходные в «Москино» организуют развлекательную программу и экскурсии.