Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подмосковный грумер случайно отстриг собаке кусок языка

В Подмосковье грумер отстриг собаке кусок языка

close
Телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Жительница Подмосковья пожаловалась на отстриженный язык ее собаки во время процедуры груминга. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Инцидент произошел в заведении в Сергиевом Посаде. На кадрах из источника заметно, что любимец подстрижен, но справа у него нет небольшого кусочка языка.

Как рассказала сама девушка, после похода в салон животное было в стрессе и плохо себя чувствовало. Хозяйка решила не обращаться к ветеринарам, так как это могло еще сильнее травмировать питомца.

В салоне на ситуацию отреагировали. По словам управляющей, в данном случае язык остригли случайно, так как животное резко повернулось. При этом подобное в практике мастера было впервые, с ним провели беседу. Представители салона также принесли извинения женщине, пожелали выздоровления собаке и вернули деньги.

По словам хозяйки питомца, она не планирует привлекать заведение ответственности, так как это уже не вернет утраченную часть языка.

Ранее грумер случайно отрезал коту часть уха во время стрижки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами