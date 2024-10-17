Подмосковный грумер случайно отстриг собаке кусок языка

Жительница Подмосковья пожаловалась на отстриженный язык ее собаки во время процедуры груминга. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Инцидент произошел в заведении в Сергиевом Посаде. На кадрах из источника заметно, что любимец подстрижен, но справа у него нет небольшого кусочка языка.

Как рассказала сама девушка, после похода в салон животное было в стрессе и плохо себя чувствовало. Хозяйка решила не обращаться к ветеринарам, так как это могло еще сильнее травмировать питомца.

В салоне на ситуацию отреагировали. По словам управляющей, в данном случае язык остригли случайно, так как животное резко повернулось. При этом подобное в практике мастера было впервые, с ним провели беседу. Представители салона также принесли извинения женщине, пожелали выздоровления собаке и вернули деньги.

По словам хозяйки питомца, она не планирует привлекать заведение ответственности, так как это уже не вернет утраченную часть языка.

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