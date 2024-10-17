В США неизвестный пробрался на свадьбу и выстрелил в жениха на глазах у невесты и гостей, пишет Daily Star. Как рассказал нападавший, ему не понравилось, что мужчина подрезал его на дороге.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда 37-летний жених Тайрек Бертон вышел из банкетного зала и увидел там незнакомца, который начал обвинять его в неаккуратном вождении. После короткой ссоры злоумышленник выстрелил в мужчину на глазах у невесты, после чего скрылся с места преступления.

Приехавшие врачи попытались реанимировать Тайрека, но не смогли, так как пуля задела жизненно важные органы. В полиции сообщили, что ведут поиски стрелка, но им пока не удалость вычислить его местоположение и установить личность.

Родственники Бертона надеются, что преступника поймают и накажут, и описывают Тайрека как человека с заразительной улыбкой и щедрым сердцем.

Ранее женщина из Бразилии стала полицейским, чтобы спустя 25 лет арестовать стрелявшего в ее отца.