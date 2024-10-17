Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный пробрался на свадьбу и выстрелил в жениха на глазах у невесты

Daily Star: в США мужчина выстрелил в жениха на глазах у невесты в день свадьбы

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США неизвестный пробрался на свадьбу и выстрелил в жениха на глазах у невесты и гостей, пишет Daily Star. Как рассказал нападавший, ему не понравилось, что мужчина подрезал его на дороге.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда 37-летний жених Тайрек Бертон вышел из банкетного зала и увидел там незнакомца, который начал обвинять его в неаккуратном вождении. После короткой ссоры злоумышленник выстрелил в мужчину на глазах у невесты, после чего скрылся с места преступления.

Приехавшие врачи попытались реанимировать Тайрека, но не смогли, так как пуля задела жизненно важные органы. В полиции сообщили, что ведут поиски стрелка, но им пока не удалость вычислить его местоположение и установить личность.

Родственники Бертона надеются, что преступника поймают и накажут, и описывают Тайрека как человека с заразительной улыбкой и щедрым сердцем.

Ранее женщина из Бразилии стала полицейским, чтобы спустя 25 лет арестовать стрелявшего в ее отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами