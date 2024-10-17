Гражданку Украины будут судить в ДНР за шпионаж

Гражданка Украины предстанет в Донецкой народной республике (ДНР) перед судом за шпионаж за войсками Росгвардии в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Прокуратура <…> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней гражданки Украины Ольги Пичуриной», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что с мая по июль 2023 года фигурантка собирала и передавала главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации войск национальной гвардии РФ. Эти сведения могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских силовиков. Дело Пичуриной направили в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Накануне украинца приговорили в Польше к тюремному сроку за подстрекательство местного жителя к шпионажу. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

Ранее обвиняемый в шпионаже гражданин Южной Кореи не признал свою вину.