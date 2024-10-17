Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гражданку Украины будут судить в ДНР за шпионаж

Генпрокуратура РФ: гражданку Украины будут судить в ДНР за шпионаж

close
Shutterstock

Гражданка Украины предстанет в Донецкой народной республике (ДНР) перед судом за шпионаж за войсками Росгвардии в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Прокуратура <…> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней гражданки Украины Ольги Пичуриной», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что с мая по июль 2023 года фигурантка собирала и передавала главному управлению разведки министерства обороны Украины сведения о местах дислокации войск национальной гвардии РФ. Эти сведения могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских силовиков. Дело Пичуриной направили в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Накануне украинца приговорили в Польше к тюремному сроку за подстрекательство местного жителя к шпионажу. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

Ранее обвиняемый в шпионаже гражданин Южной Кореи не признал свою вину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами