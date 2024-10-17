В Калининграде девушка попала в больницу, отравившись антидепрессантами

Подросток из Калининграда попала в больницу после того, как выпила лекарство. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По предварительной информации, 17-летняя девушка приняла антидепрессанты и спустя какое-то время почувствовала недомогание. Приехавшие на место медики доставили пострадавшую в медучреждение, там ей диагностировали отравление токсическим веществом. На данный момент пациентка находится в реанимации.

Известно, что девушка поступила в местный колледж, но столкнулась с буллингом со стороны одногруппников, из-за этого она принимала антидепрессанты.

До этого в Испании девушка попала в больницу в критическом состоянии из-за противозачаточных таблеток. Туристка из Великобритании на отдыхе заметила, что одна сторона тела онемела, после чего ее госпитализировали.

Выяснилось, что во время приема лекарств существовал риск возникновения тромбов. Девушка входила в число пострадавших, но тромб у нее нашли в мозге. После операции ей понадобилось длительное время для восстановления.

Ранее в Петербурге мать случайно отравила ребенка нейролептиком.