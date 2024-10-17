Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде девушка попала в больницу, отравившись антидепрессантами

В Калининграде студентка отравилась антидепрессантами

close
Freepik

Подросток из Калининграда попала в больницу после того, как выпила лекарство. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По предварительной информации, 17-летняя девушка приняла антидепрессанты и спустя какое-то время почувствовала недомогание. Приехавшие на место медики доставили пострадавшую в медучреждение, там ей диагностировали отравление токсическим веществом. На данный момент пациентка находится в реанимации.

Известно, что девушка поступила в местный колледж, но столкнулась с буллингом со стороны одногруппников, из-за этого она принимала антидепрессанты.

До этого в Испании девушка попала в больницу в критическом состоянии из-за противозачаточных таблеток. Туристка из Великобритании на отдыхе заметила, что одна сторона тела онемела, после чего ее госпитализировали.

Выяснилось, что во время приема лекарств существовал риск возникновения тромбов. Девушка входила в число пострадавших, но тромб у нее нашли в мозге. После операции ей понадобилось длительное время для восстановления.

Ранее в Петербурге мать случайно отравила ребенка нейролептиком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами