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Володин увидел связь между показом «Интердевочки» и развалом СССР

Володин: СССР развалился после показа «Интердевочки»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания, на котором рассматривался законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, вспомнил о фильме «Интердевочка» и развале СССР. Трансляцию вела Дума ТВ.

«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил парламентарий.

Володин также отметил, что если в России будут снимать фильмы, где пропагандируется здоровый образ жизни, то Госдума поддержит эти проекты.

«Интердевочка» — двухсерийный художественный фильм Петра Тодоровского по одноименной повести Владимира Кунина. Одна из главных героинь картины — валютная проститутка, которая мечтает выйти замуж за иностранца, уехать за рубеж и стать респектабельной дамой. Но достигнув своей мечты, главная героиня понимает, что так и не обрела счастье. В конце второй серии фильма, раскрывается ее нереспектабельное прошлое, в результате чего начинается травля матери главной героини. История заканчивается более чем печально.

17 октября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает пропаганду идеологии чайлдфри — системы взглядов, центральным аспектом которых является добровольный и осознанный выбор в пользу отказа от рождения детей. Предполагается, что изменения будут внесены в шесть действующих федеральных законов.

Володин подчеркнул, что законопроект запрещает только пропаганду идеологии, а окончательное решение о рождении детей будет принимать женщина.

Ранее российских женщин пообещали штрафовать за фразу «я ненавижу детей».

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