Воронежца задержали за поджог шкафа магистральной связи

В Воронеже задержали молодого человека 2005 года рождения, который, по версии следствия, поджег шкаф магистральной связи Юго-Восточной железной дороги по указанию куратора из Украины. Его обвиняют в государственной измене, участии в террористической организации и поджоге объекта транспортной инфраструктуры с целью подрыва обороноспособности Российской Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

«Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбужден ряд уголовных дел в отношении гражданина, 2005 года рождения, по статье 275 УК РФ (государственная измена в виде помощи иностранному государству), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической группы) и части 1 статьи 281 УК РФ (поджог объекта транспортной инфраструктуры с целью подрыва оборонной способности России)», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Согласно данным правоохранительных органов, обвиняемый использовал мессенджер Telegram для общения с украинскими силовиками. Он передал им координаты российской волонтерской организации, работающей в рамках специальной военной операции, а также извлек антироссийские листовки из тайника и распространил их, прежде чем поджечь шкаф магистральной связи ЮВЖД.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся дальнейшие оперативные и следственные действия», — добавили в УФСБ.

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