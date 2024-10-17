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В Ростовской области школьники оскорбили учительницу и сняли все на видео

В Ростовской области подростки унизили 68-летнюю учительницу

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Freepik

Школьники из Ростовской области издевались над 68-летней учительницей, которая торопила их на занятия. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в перерыве, когда педагог дежурила во дворе и следила за дисциплиной. В какой-то момент она обратила внимание на компанию молодых людей, подошла, и спокойно посоветовала идти на урок.

После этого молодые люди стали нецензурно выражаться и оскорблять женщину. Несмотря на то, что ученики пытались ее задеть, женщина, не повышая голос, поинтересовалась, понимают ли они, что говорят.

«Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Завтра с мамой твое поведение обсужу», – сказала учительница.

После этого подростки выложили видео в соцсети. На данный момент проводится внутренняя проверка и проверка со стороны правоохранительных органов.

Известно, что молодые люди состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Каких-либо заявлений на юношей сама педагог не писала.

Ранее в Тюмени уволили учительницу, записавшую видео с оскорблением детей.

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