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В Госдуме чайлдфри назвали идеологией по сокращению населения России

Депутат Толмачев: чайлдфри – это идеология по сокращению населения России

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Max kegfire/Shutterstock/FOTODOM

Чайлдфри – это полноценная идеология, которая направлена на сокращение населения России, убежден зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. В беседе с RT он назвал важным запретить пропаганду этого движения.

«Чайлдфри — это полноценная идеология со сложившимся инструментарием и четкими задачами. Главная из них — сделать так, чтобы население России в перспективе сократилось», — заявил депутат.

Он добавил, что опасность не в самих чайлдфри как отдельных личностях, а в их давлении на молодежь. Подобные идеи, по мнению Толмачева, в России нежизнеспособны, так как большинство выступают за рост рождаемости.

«Ключевая ценность для нашего народа — семья и дети. Их поддержка без защиты от вредоносной пропаганды чайлдфри будет неполной», — заключил парламентарий.

Напомним, сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри. Предполагается, что изменения будут внесены в шесть действующих федеральных законов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект запрещает только пропаганду идеологии, и окончательное решение о рождении детей будет принимать женщина.

Ранее стало известно об отношении россиян к запрету на пропаганду чайлдфри.

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