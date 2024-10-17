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На Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта после перекрытия

Крымский мост открыли для движения автотранспорта после часового перекрытия

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Машинам разрешили проезд по мосту в 16:10 мск. Ограничение продлилось около часа — с 15:11 мск.

В 15 часов в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту указали, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
В пробке со стороны Керчи стоят 103 машины.

Движение транспорта по Крымскому мосту также несколько раз перекрывали в сентябре.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Ранее суд заочно обвинил главу СБУ в организации теракта на Крымском мосту.

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