Британка требует от мужчины деньги за запоминание дней рождений и организацию встреч

Британка требует от мужчины деньги за «эмоциональный труд по запоминанию дней рождения, праздников и организации встреч», пишет Daily Mail.

Женщина заявила в соцсетях, что ее партнер должен ей деньги за «эмоциональный труд» по запоминанию важных дат, таких как дни рождения. По словам автора поста, она также хочет получить от него «финансовое пожертвование» за организацию праздников и напоминания о встречах.

Британка отметила, что сам ее партнер считает ее слова «работа» в данном случае преувеличением, отказавшись платить. При этом она уточнила, что они не состоят в браке и не имеют детей.

Мнения пользователей на этот счет разделились: некоторые поддержали женщину, но большинство подчеркивают, что ее ожидания в данном случае необоснованны.

«Прекратите этим заниматься», — посоветовали ей люди.

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