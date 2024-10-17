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Пять украинских беспилотников уничтожили над Орловской областью

МО РФ: над Орловской областью сбили пять дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) меньше, чем за час обезвредили в небе над Орловской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«17 октября <…> с 13:50 до 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА <…> по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник использовал дроны самолетного типа.

До этого Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Орловской, Курской и Брянской областей.

Накануне в Брянской области уничтожили авиационный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор выразил благодарность всем оперативным и экстренным службам.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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