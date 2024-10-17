Треть россиян считают, что их материальное положение улучшится

Треть россиян уверены, что их материальное положение улучшится в ближайший год, 36% считают, что оно никак не изменится. Такие данные следуют из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

«За последние два-три месяца 10% россиян заметили положительные изменения в своем материальном положении», — говорится в исследовании.

По данным ФОМ, почти каждый третий (28%) россиянин выразил уверенность, что его материальное положение улучшится в ближайшем году.

При этом 36% опрошенных граждан считают, что оно никак не изменится, тогда как 13% респондентов выразили мнение, что их материальное положение ухудшится.

Как утверждает Фонд, больше половины (56%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, при этом каждый четвертый (25%) респондент как хорошее и только 16% как низкое.

14 октября результаты исследования, проведенного компанией РОМИР, показали, что материальное положение россиян ухудшилось в третьем квартале 2024 года. Также видна динамика, влияющая на потребительскую уверенность.

Ранее россиянам рассказали, повлияет ли шестидневка в конце октября на зарплату.