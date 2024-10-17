Гражданину РФ и Италии продлили арест по делу о подрыве ж/д под Рязанью

Гражданину РФ и Италии Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги в Рязанской области, продлили арест. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующее ходатайство следственных органов рассмотрел Басманный районный суд Москвы. Заседание состоялось в закрытом режиме, однако журналистов пустили на оглашение постановления.

«Продлить срок содержания под стражей до 30 ноября [2024 года]», — сказал судья.

Руслана Сидики арестовали в декабре прошлого года по делу о подрыве железнодорожных путей в Рязанской области. Уголовное дело возбудили в ноябре 2023 года, когда на перегоне между станциями Рыбное — Блокпост детонировало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, при этом 15 из них получили повреждения.

Мужчину задержали по горячим следам. На допросе он рассказал, что действовал по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. Сотрудник ведомства завербовал гражданина РФ и Италии в феврале 2023 года, когда он находился в Турции.

Всего ему предъявили обвинения в совершении девяти преступлений.

Ранее Руслан Сидики признался в атаке на военный аэродром в городе Рязани.