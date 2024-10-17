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Врачей уральской больницы лишают званий и выплат

Заслуженные врачи курганской больницы сообщили, что их лишают званий и выплат

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Shutterstock

Два сотрудника одной из больниц в Курганской области выразили обеспокоенность в связи с тем, что их хотят лишить званий и выплат. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, речь идет о двух специалистах, заслуженных врачах РФ Ирина Медведчиковой и Ларисе Качановой, которые трудятся в Межрайонной больнице №2 в селе Мокроусово. Женщины написали обращение, где указали, что решение о лишении их звания приняла и.о. руководителя учреждения Лариса Мисечко.

«В 2000 году мне и Качановой Ларисе, заведующей поликлиникой, было присвоено высокое звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В октябре 2024 года и.о. главного врача МРБ №2 Лариса Мисечко поставила нас в известность о прекращении выплаты за звание с 15 декабря. Если это законно, значит, мы лишаемся этого звания?» — говорится в письме врачей.

Также медик подчеркнула, что готова отправлять свою выплату в том случае, если она все же положена ей, на нужды СВО.

Официальных комментариев от администрации медучреждения или регионального Минздрава по ситуации не поступало.

Ранее в Тюменской области из больницы уволились 16 медиков скорой помощи.

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