Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тигр растерзал мужчину по пути в уличный туалет

WOB: в Малайзии тигр растерзал мужчину, когда тот направлялся в туалет

close
Shutterstock

В Малайзии тигр растерзал мужчину, пока тот шел в туалет на улице, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, мужчина работал на строительной технике и решил отойти в туалет. По дороге на него напал тигр, который неожиданно выскочил из-за деревьев. Хищник начал кусать малазийца, но в этот момент на помощь прибежала жена жертвы, отпугнувшая зверя.

По данным полиции, потерпевший был найден около полудня с тяжелейшими травмами ноги и шеи примерно в 100 метрах от своего жилья. Приехавшие медики попытались реанимировать мужчину, но травмы оказались слишком тяжелыми, поэтому спасти его не удалось.

Офицеры добавили, что на данный момент ведутся поиски тигра, напавшего на человека. Скорее всего, хищник убежал обратно в джунгли и может представлять опасность для людей.

Ранее лев напал на смотрителя зоопарка во время кормления на глазах у посетителей.
.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами