Тигр растерзал мужчину по пути в уличный туалет

В Малайзии тигр растерзал мужчину, пока тот шел в туалет на улице, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, мужчина работал на строительной технике и решил отойти в туалет. По дороге на него напал тигр, который неожиданно выскочил из-за деревьев. Хищник начал кусать малазийца, но в этот момент на помощь прибежала жена жертвы, отпугнувшая зверя.

По данным полиции, потерпевший был найден около полудня с тяжелейшими травмами ноги и шеи примерно в 100 метрах от своего жилья. Приехавшие медики попытались реанимировать мужчину, но травмы оказались слишком тяжелыми, поэтому спасти его не удалось.

Офицеры добавили, что на данный момент ведутся поиски тигра, напавшего на человека. Скорее всего, хищник убежал обратно в джунгли и может представлять опасность для людей.

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