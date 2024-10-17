Названа причина приостановки следствия по делу Блиновского

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Суд приостановил расследование дела мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, поскольку он проходит службу в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновского приостановлено на период контракта прохождения военной службы в Вооруженных силах России», — заявила судья.

По той же причине, инстанция отменила Блиновскому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

28 сентября Алексея Блиновского привлекли к следственным действиям в рамках уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по подозрению в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний». Дело Блиновского выводили в отдельное производство.

Ранее стало известно, почему Блиновским оказалось сложно продать роскошный особняк.