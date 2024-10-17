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Суд отложил заседание по делу Блиновского

Суд отложил заседание по делу о банкротстве Блиновского на 18 ноября

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Арбитражный суд Ярославской области отложил заседание по делу о банкротстве супруга блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского на 18 ноября, потому что он находится на службе в зоне СВО и не был оповещен о суде. Об этом сообщает ТАСС.

В суде заявили, что если командир воинской части подтвердит, что Блиновский оповещен о суде, то заседание состоится 18 ноября в 9:10 мск.

15 октября РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что расследование уголовного дела в отношении Алексея Блиновского приостановили из-за его службы в ВС РФ в зоне военной операции.

Блиновский отправился на военную операцию в апреле 2024 года. В июне его объявили в розыск из-за того, что он не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. В сентябре мужчину задержали.

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний».

Савеловский суд Москвы рассматривает дело по существу. Дело Блиновского, как сообщает агентство, выделено в отдельное производство.

Ранее суд в Москве «заминировали» перед заседанием по делу Блиновской.

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