Фермер из Ростовской области стал героем документального фильма «Новые украинские русские»

В сети появился премьерный выпуск документального проекта «Новые украинские русские» о судьбах украинцев, переехавших в Россию после 2014 года. Автором и ведущей проекта выступила общественный деятель, журналист и блогер Татьяна Поп, сама прошедшая через опыт вынужденного переселения с Украины.

Проект познакомит зрителей с шестью реальными историями украинцев, которые покинули родину и переехали в Россию.

Героем первого выпуска проекта стал Спартак Резник, который вместе с семьей обосновался в Ростовской области. Они были вынуждены покинуть дом и нажитое хозяйство в небольшом поселке под Мариуполем после того, как в 2015 году их мирную жизнь нарушили войска ВСУ.

По словам героя выпуска, благословляя его семью в дорогу, священнослужитель посоветовал не выбирать тщательно новое место, что вам предложат первым, на то и соглашаться.

«Так и получилось, что в Ростовской области произошла судьбоносная для нас встреча. Помогали мне все: от администрации до соседей. Это очень удивляло: как, за что, почему?» — вспоминает Спартак Резник.

Татьяна Поп отметила, что за последние годы в Россию по разным причинам, и чаще всего вынужденно, на постоянное место жительства переехали тысячи украинцев.

«Кто бы что предвзято ни говорил про русских и Россию за ее пределами, действительность такова, что именно здесь украинцы находят новый причал, обретают дом, становятся успешными и счастливыми», — заявила она.

Автор проекта добавила, что документальный фильм является «доказательством истинного братского отношения России к Украине».