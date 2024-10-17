СК опубликовал подробности расследования дела о расстреле участника СВО

В убитого в Солнечногорске участника специальной военной операции (СВО) выстрелили девять раз. Подробности расследования соответствующего уголовного дела раскрыл Следственный комитет РФ.
«<...> Установлено, что преступник совершал выстрелы стоя на грунтовой дороге в районе деревни Меленки. Всего злоумышленник произвел не менее девяти выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля», — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что непосредственно в погибшего убийца попал не меньше шести раз, отчего тот скончался. Затем нападавший скрылся с места преступления.
Расследование дела продолжается.
Днем 16 октября сообщалось, что неизвестный расстрелял в упор участника СВО, прибывшего домой неделю назад. Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. Мужчину спасти не удалось. Его автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.
По данным Mash, по подозрению в расстреле полковника министерства обороны России в Московской области, правоохранительные органы разыскивают пешехода.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин запросил доклад по делу о расстреле военного в Подмосковье.