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СК опубликовал подробности расследования дела о расстреле участника СВО

СК: в участника СВО, погибшего в Солнечногорске, выстрелили девять раз

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Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

В убитого в Солнечногорске участника специальной военной операции (СВО) выстрелили девять раз. Подробности расследования соответствующего уголовного дела раскрыл Следственный комитет РФ.

«<...> Установлено, что преступник совершал выстрелы стоя на грунтовой дороге в районе деревни Меленки. Всего злоумышленник произвел не менее девяти выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что непосредственно в погибшего убийца попал не меньше шести раз, отчего тот скончался. Затем нападавший скрылся с места преступления.

Расследование дела продолжается.

Днем 16 октября сообщалось, что неизвестный расстрелял в упор участника СВО, прибывшего домой неделю назад. Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. Мужчину спасти не удалось. Его автомобиль продолжил движение, пока не уперся в забор дома.

По данным Mash, по подозрению в расстреле полковника министерства обороны России в Московской области, правоохранительные органы разыскивают пешехода.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин запросил доклад по делу о расстреле военного в Подмосковье.

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